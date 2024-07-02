إصابة شخصين في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالطريق العام في جهينة

شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق العام نتج عنها إصابة سائق توك توك بجرح طعني شبه نافذ بالصدر طرف أول وسائق توك توك آخر بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة وتقلهما لمستشفى طهطا العام ومستشفى خاص ببندر طهطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابان بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمود . ا . م . ع" 31 سنة سائق توك توك مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى طهطا العام .

وطرف ثان "السيد . ا . ع . ا" 22 سنة سائق توك توك مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى خاصة ببندر طهطا الطرفان مقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول "عصا شوم" وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض "مطواة" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب،وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى جهينة المركزي عامل زراعي يبلغ من العمر 22 سنة يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني شبه نافذ أسفل البطن تعدى عليه نجل خالته بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جهينة من المستشفى المركزي بوصول "شعبان . ع . ك . م" 22 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح طعني شبه نافذ أسفل البطن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة ابمركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل خالته "وليد . خ . خ . ا" 32 سنة مبيض محارة مقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته بسبب خلافات المصاهرة .

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة [ سكين ] بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .