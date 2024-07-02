الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

السحر الأسود يسجن وزيرة بتهمة محاولة إيقاع رئيس المالديف في حبها

وزيرة المناخ فاطمة
وزيرة المناخ فاطمة شمناز

بسبب السحر الأسود، أمر رئيس المالديف محمد معزو، بالقبض على وزيرة المناخ فاطمة شمناز،  وأشقائها وزوجها، لمساعدتهم لها في سحره، ليقع في حبها، وأصدرت السلطات قرار بأعفاءها من منصبها، وتواجه حاليا السجن بعد القبض عليها.

 

وزيرة المناخ فاطمة شمناز

الوزيرة الموقوفة متزوجة وأم لثلاثة أطفال، من بينهم طفل رضيع يقل عمره عن سنة واحدة، ولم تثبت التحقيقات أن الوزيرة التي تواجه التهم مدانة حتى الآن، ورغم أن "ممارسة السحر" لا تعد جريمة جنائية في جزر المالديف، إلا أنها قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر بموجب الشريعة الإسلامية. 

وقال الرئيس إن الوزيرة  قامت بعمل "سحر أسود" له وخبأته في مكان ما حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.

 

وتم اعتقال شقيق الوزيرة ومشتبه به آخر في 23 يونيو الجاري. وتم حبسهما لمدة 6 أيام بعد مثولهما أمام المحكمة ومن بين المشتبه فيهم الأخ الأصغر لشمناز و"الساحر" المزعوم.

 

وألقت السلطات القبض زوج الوزيرة شامناز السابق آدم راميز، الذي عمل سابقا بشكل وثيق مع الرئيس مويزو.

رئيس المالديف محمد معزو

 

 

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