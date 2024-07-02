الثلاثاء 02 يوليو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

عرض "مش روميو وجوليت" يواصل نجاحه بالمسرح القومي

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل عرض مش روميو وجوليت للنجمين علي الحجار ورانيا فريد شوقي، نجاحاته على المسرح القومي 

خالد جلال يفتتح عرض مش روميو وجوليت 

وكان افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "مش روميو وجوليت"، ثاني ايام عيد الاضحى على خشبة المسرح القومى بالعتبة .

أبطال وصناع مسرحية مش روميو وجوليت 

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة  مستوحاه من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين "علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد " .

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صغوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، ،  جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل .

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