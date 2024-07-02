هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟ الإفتاء تجيب (فيديو)

كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مدى جواز وثيقة التأمين على الحياة وهل هي حلال أم حرام، وهل فيها شكل من أِشكال عدم الرضا بالقدر؟"



وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين: "القواعد الفقهية والشريعة مقصدها دفع الضرر، والشريعة الإٍلامية تضمن دفع الضرر، طيب لو واحد تعرض لحادث إزاى ندفع عنه الضرر".

وثيقة التأمين فيها نوع من إزالة الضرر

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "وثيقة التأمين فيها نوع من إزالة الضرر الذى حدث نتيجة الحادث لسيارة أو لشخص وليس قادرا على مصاريف العلاج، فمن ينفق عليه إذن،فبالتالى وثيقة التأمين على الحياة نوع من أنواع دفع الضرر التى تراعها الشريعة الإسلامية.

تعتبر إدارة الكفاءات في الوقت الحاضر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه أي مؤسسة، والمقصود بالإدارة الناجحة للكفاءات أن يكون لدى المؤسسة قوة عاملة ماهرة وخطة كاملة دون ثغرات من شأنها أن تكبد الشركة خسائر فادحة. وأفضل طريقة للاحتفاظ بالموظفين الأكفاء هي إنشاء تجمع لإدارة الكفاءات وتحفيزهم من خلال تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها مما سيؤدي إلى تحسين الإنتاجية والأداء.

وأكد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، أن التكنولوجيا و العولمة غيرت كل شيء في حياتنا ، حيث أدت إلى زيادة المنافسة على اجتذاب الكفاءات، وبالتالي فإن النمو المحتمل لأي مؤسسة يعتمد على قدرتها على ضمان وجودالأشخاص المناسبين الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة في المكان المناسب و في الوقت المناسب و يمارسون الأنشطة المناسبة لمهاراتهم .

لهذه الأسباب تحتل إدارة الكفاءات قمة التحديات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية، حيث أن برنامج إدارة الكفاءات غير الفعال يعني أن المنظمة لا يمكنها أن تواكب منافسيها. كما أن الإدارة غير الفعالة للكفاءات تؤدي إلى ارتفاع معدلات دوران الموظفين وانخفاض إنتاجيتهم وغير ذلك من الآثار السلبية. ولذلك فإن نظام إدارة الكفاءات الاستراتيجي في المنظمة يساعدها على اكتساب ميزة تنافسية .

واشارت النشرة الي ان التحول القسري نحو العمل الافتراضي (عن بعد) أثناءالوباء تسبب في تغييرات جذرية في توقعات الموظفين وغيّر الكثير من نمادج التوظيف التقليدية فأصبحت المرونة والجودة وملاءمة العملوالمسار الوظيفي و السلامة المالية هي العناصر المهيمنة علىتطلعات العديد من الموظفين الذين يتخذون من تلك العناصر معاييرلدخول الوظيفة و طول مدة الاستمرار فيها .

تأثير التحول الرقمي

أجرت شركة McKinsey دراسة لتقييم التأثير المحتمل للتحول الرقمي على وظائف مثل الاكتتاب و الخبرة الاكتوارية وتسوية المطالبات والتمويل في الشركات الأمريكية والأوروبية الرائدة. ووجدت أنه يمكن إجراء التحول الرقمي لنسبة تتراوح بين 10% - 55 % من الوظائف خلال العقد المقبل و هذا لن يؤدي بالضرورة إلى تخفيض عدد الموظفين لكنه قد يحرر الموظفين من المهام الروتينية و يوجهها لأداء أنشطة ذات قيمة أعلى مما سيتطلب من القوى العاملة المزيد من الإبداع والتفكير النقدي والذكاء الاجتماعي لتشكيلها وتوجيهها.

إستراتيجيات جذب الكفاءات

1.

التوظيف :

يعد تعديل أسلوب اتصال الصناعة بالشباب أمراًبالغ الأهمية في جذب الكفاءات.

2. إعادة التأهيل:

يمثل إعادة تأهيل الموظفين الحاليين حلاً آخر لتقليل فجوة الكفاءاتبدلاً من تعيين موظفين جدد.

٣. التنوع و الإدماج

تضع كثير من شركات التأمين التنوع والإدماج على رأس اهتماماتها حيث يساهم فى الأداء بشكل أفضل.

٤. التكيف مع مكان العمل المتغير.

لقد تغير مكان العمل المكتبي التقليدي بشكل كبير منذ عام 2020 حيث أدى الوباء إلى زيادة ملحوظة في العمل عن بعد.

ما هي استراتيجية إدارة الكفاءات؟

هي خطة لكيفية قيام الشركة بتحديد وجذب وتطوير والاحتفاظبأصحاب الكفاءات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها.