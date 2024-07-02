رئيس مركز إطسا بالفيوم يتابع الإلتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية

تابع الدكتور احمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، الإلتزام بقرارات الدولة بالغلق لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الاحمال، بمدينة إطسا وقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الإلتزام بترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.

جاء ذلك بحضور محمد الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس محمد ابوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب عبدالحميد عبدالمولى سكرتير عام المركز، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة.

وقام رئيس المركز جولة تفقدية داخل مدينة إطسا للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والاعمال الحرفية بالغلق في المواعيد المقررة لترشيد استهلاك الكهرباء وهي الساعة العاشرة ليلا ومد ساعة يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية ليكون الاغلاق الساعة الحادية عشر.

رئيس مركز إطسا يوجه رؤساء القرى بمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق

وأكد "ثابت" انه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بمركز إطسا بمتابعة مدى إلتزام المواطنين وتطبيق مواعيد الاغلاق بالمتابعة بالمرور اليومي على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش والاعمال الحرفية تنفيذا لقرارات الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل حجم المواد البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع استهلاك الكهرباء غير المسبوق.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد شدد، على ضرورة المتابعة اليومية، لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، موجهاً بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم.

وناشد "الأنصاري"، أصحاب المحال والأنشطة التجارية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددا على أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

هذا ويتضمن القرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، فتح المحال يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً، كما سيتم فتح المولات التجارية يومياً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً، وفتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

وشمل القرار مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يومياً والذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، ويستثني من المواعيد الواردة بالقرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.