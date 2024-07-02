عضو لجنة الحكام: الكراسي لا تدوم.. وبيريرا مظلوم

تحدث أحمد الجارحي عضو لجنة الحكام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بعد ساعات من قرار رحيله عن لجنة الحكام قائلاً لم أبلغ برحيلي عن لجنة الحكام بشكل رسمي حتى الآن.

وتابع فيتور بيريرا مظلوم ومن ينتقده لا يرى العمل الذي يقوم به داخل لجنة الحكام

واكمل أديت مهمتي كمسؤول عن تعيين الحكام في دوري القسم الثالث وقدمنا اقتراحات خاصة بالدوري الممتاز، ولكن إذا كان مجلس إدارة اتحاد الكرة يرى أمرا أخر فلنرحل.

وأوضح الكراسي لا تدوم وكل بداية لها نهاية والأشخاص غير مهمة، فالأهم تطبيق أفكار التطوير

وأكد لجنة الحكام بقيادة فيتور بيريرا نجحت بشكل كامل في إدارة دوري القسم الثاني والثالث ومجلس اتحاد الكرة يعلم ذلك جيدا.