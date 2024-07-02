لتدريب الشباب.. بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ورجال أعمال الإسكندرية

وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك لتوفير فرص التدريب والتأهيل، وريادة الأعمال للشباب من 14 محافظة في مركز التدريب والتشغيل المهني vtec التابع للجمعية، الاثنين.

حضر التوقيع من جانب الجمعية المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد عرفة عضو مجلس الإدارة.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن توقيع بروتوكول العمل يُتيح فرص تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والاستفادة من خبرات الجمعية في دراسة احتياجات الأسواق الخارجية

أضافت الجندي أن تنفيذ البرامج التدريبية للشباب في مركز التدريب المهني والتوظيف VTEC التابع للجمعية يؤهل الشباب المصري وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بالاستفادة من إدارة الجمعية ومراكز تدريب المؤهلات العليا والفنية بالتنسيق مع شركاء دوليين؛ لتنفيذ المشروعات والبرامج التدريبية بالتعاون مع المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن توقيع البروتوكول مع جمعية رجال أعمال إسكندرية يُعزِز من فُرص الهجرة الآمنة، تماشيًا مع المبادرة الرئاسية «مركب النجاة»، موضحًة تشكيل لجنة عُليا لمُتابعة تنفيذ الأعمال.

من جانبه، رحب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية بالتعاون مع وزارة الهجرة، مُشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول يُمكِن الشباب اجتماعيًا واقتصاديًا، موكدًا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية لدعم أصحاب المُنشآت الصغيرة.

ي السياق نفسه، طرح «هنو» إمكانية التعاون مع وزارة الهجرة في عددٍ من المجالات من بينها؛ الهجرة الآمنة والتدريب من أجل التوظيف وانتقال العمالة، فضلًا عن توفير الكوادر المؤهلة.

وأضاف «هنو» أن هذا البروتوكول يتوافق مع الأهداف المُشتركة لجمعية رجال أعمال إسكندرية وحرصها على تحقيق أقصى استفادة للوطن؛ بتدريب الشباب وتأهيلهم لإيجاد فرص عمل، مُشيدًا بنشاط وزارة الهجرة في دعم وتدريب الشباب.