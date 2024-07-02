الإسكندرية: حملات لمتابعة التزام أصحاب المحال بالغلق في المواعيد المحددة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، مع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، آليات تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية، والمقرر تطبيقها خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووفقًا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تزامنا مع خطة تخفيف الأحمال و انقطاع الكهرباء.

وكلف محافظ الإسكندرية بضرورة المراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية والحملات للتنبيه على أصحاب المحلات والأنشطة التجارية ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم لترشيد استهلاك الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء.

وناشد محافظ الإسكندرية أصحاب المحلات والأنشطة التجارية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

الجدير بالذكر أن التوقيتات الجديدة وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستكون على النحو التالى:

أولاً : تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانيًا : تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

ثالثًا: تكون مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم مد التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا .

رابعًا : تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود و المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات اللازمة لهم .

خامساً : استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة الخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .