التنمر يجبر هنا الزاهد لإجراء عملية تجميل.. شاهد قبل وبعد التجميل (صور)

فاجئت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بخضوعها لعملية تجميل في أسنانها بعد تعرضها للتنمر المستمر بسبب إعوجاجهما .

ونشرت هنا عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام مقطع فيديو قالت فيه: "أنا عملت مصيبة حلوة أوي، مكنتش مصدّقة إني في يوم أعملها، أخيراً عدّلت السنتين".

وردت مسبقًا هنا على إحدى معجباتها التي قصدت التمر على شكل أسنانها قائلة: "ليه معملتيش تقويم لأسنانك؟"، لتجيبها الزاهد قائلةً: "معملتش أسناني علشان بحب سناني وهي معووجة، حاسة لو عملتها ضحكتي هتتغير".

وتعرضت هنا الزاهد لأشكال عديدة للتنمر ليس على شكل أسنانها فقط بل تطرق المعجبون إلى التنمر على شكل أنفها وصوتها الذي وصفه الكثيرون بصوت الرجل، ولم تلتفت هنا الزاهد لهذه الأراء المسيئة بل كانت تأخذها على سبيل الضحك .

آخر أعمال هنا الزاهد

يعد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، هو آخر أعمال هنا الزاهد والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، وغيرهم، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.