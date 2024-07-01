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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

لجنة التخطيط تستفسر من كولر عن أسباب ابتعاد ديانج ورفض عودة القندوسي

كولر
كولر

 أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، استفسرت من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، حول أسباب تمسكه برحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، بالموسم الجديد.

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وتابع هشام: "لجنة التخطيط طالبت بالاعتماد على ديانج في الفترة المقبلة، وكولر يرى أنه لاعب مميز وصاحب قدرات كبيرة، ولكنه في نفس الوقت يحتاج إلى لاعب بإماكنيات أفضل".

وأضاف أمير هشام: "تم الاستفسار أيضًا عن سبب رفضه عودة الجزائري أحمد القندوسي جناح الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، ولكن كولر أثنى أيضًا على أدائه ولكن طلب أفضل منه".

واختتم: "الأهلي حال عدم وصول عرض مادي جيد سيتم عودة اللاعب في الموسم الجديد، ولكن حال وصول عرض مغري سوف يتم الموافقة على مغادرته".

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