الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

فيلم Inside Out 2 يحصد إيرادات متوسطة بالسينمات المصرية

فيلم Inside Out 2
فيلم Inside Out 2

تصدر فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 قائمة الإيرادات، وحقق أرقامًا قياسية في شباك التذاكر عالمياً، ليصبح في المركز الأول في قائمة الإيرادات حول العالم خلال 2024، بعدما حصد 863 مليون دولار خلال أسبوعين فقط، واقترب من أن يكون أول فيلم يتجاوز المليار دولار في 2024.

فيلم Inside Out 2

وحقق فيلم Inside Out 2 إيرادات بلغت 411.9 مليون دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، أما على مستوى السينمات الخارجية في العالم فحقق الفيلم 451.3 مليون دولار، كما حصد 4,479,285 جنيه بالسينمات المصرية في آخر أسبوع عرض بشباك التذاكر.

فيلم Inside Out 2

أبطال فيلم Inside Out 2

الفيلم من إخراج كيلسي مان، وأداء صوتي للنجوم إيمي بوهلر، مايا هوك، كنسينجتون تالمان، ليزا لابيرا، توني هيل، لويس بلاك، فيليس سميث، أيو إدبيري، ليليمار، جريس لو.

وفي أسبوعه الثاني من السينمات نجح في أن يزيح فيلم Dune: Part Two من المركز الأول لقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في العالم خلال 2024، والذي حقق إيرادات بلغت 711 مليون دولار، منذ طرحه في مارس الماضي بالسينمات حول العالم.

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هبوط إيرادات فيلم أهل الكهف بشباك التذاكر أمس

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