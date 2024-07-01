الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

إنطلاق فعاليات المسح الميداني بقرى الدقهلية لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت اليوم فعاليات المسح الميداني بصحة الدقهلية  بفحص نسبه 10% من سكان كافة القرى الريفية بالمحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية والتي  تستمر في الفترة من 2024/7/1 إلي 2024/9/30.

جدير بالذكر أن المسح يتم بواسطة فرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة وسيكون الفحص والعلاج مجاناً وسيكون العلاج فور اكتشاف الاصابة .

وناشدت صحة الدقهلية  المواطنين التعاون مع الفرق الطبية التي تمر علي المنازل لسهولة جمع العينات وفحصها وعلاج المصابين.

وأهابت مديرية الصحة بالدقهلية بالمواطنين  التوجه للوحدات الصحية للفحص بهذه الفترة وتسهيل مهمة الفرق القائمة بالفحص.

وذلك فى إطار توجيهات وزارة الصحة و الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لاعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025 

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