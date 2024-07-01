الأرصاد تحذر.. تعرف على درجات الحرارة غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة، غدٍ، الثلاثاء، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدل على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوبها، وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تكون شبورة مائية على الطرق في ساعات الصباح الأولى، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات الرطوبة لتتراواح بين 75% إلى 80%، وتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.



درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 37 الصغرى 25

العاصمة الإدارية العظمى 37 الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 32 والصغرى 22

مطروح العظمى 30 الصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 39 ، الصغرى 30

الغردقة العظمى 39، الصغرى 30

أسيوط العظمى 40، الصغرى 25

سوهاج العظمى 40 الصغرى 26

قنا العظمى 41 الصغرى 29

الأقصر العظمى 42 الصغرى 29

أسوان العظمى 43 الصغرى 29