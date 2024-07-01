محمد حماقى « ليالى مصر » كلها فرح وسعادة

أحيا النجم محمد حماقى فاعليات الحفل الأول من مهرجان «ليالى مصر» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، داخل استاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة.

سنوات ليست بقليلة تغيب خلالها «حماقى» عن حفلات القاهرة، بالرغم من تواجده المستمر فى جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى نجاحه الكبير على مستوى الحفلات خارج مصر

محمد حماقى نجم لاشك فى كونه من أهم الأسماء على ساحة الغناء العربى، وأحد فرسان الجيل الجديد للأغنية المصرية الذى يحاول جاهدا تأكيد الريادة المصرية وأن مصر ستظل بلد الغناء والاضواء والريادة الغنائية على مستوى الوطن العربى مهما اختلفت الأجيال والعصور.

مفهوم الحفلات الغنائية أصبح لايقتصر فقط على تواجد النجم وتقديمه مجموعة من الأغنيات للجمهور، ولكن أصبح الحفل عبارة عن شو فنى كامل وإبهار كبير على مستوى الأضواء والألعاب النارية وشاشات العرض، فضلا عن التقنيات الحديثة المستخدمة فى أجهزة الصوت، وتواجد الفرقة الموسيقية التى يتعاون معها المطرب فى أغنيات ألبوماته، وهو المنهج الذى أراد «حماقى» تطبيقه فى حفلاته الغنائية منذ بداياته على ساحة الغناء من واحد وعشرين عاما.

«حماقى» صعد على مسرح الحفل فى تمام العاشرة مساء على أنغام أغنيته الشهيرة «نفسى أبقى جنبه»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر الذى ملأ جميع أركان الاستاد، متفاعلين مع نجمهم المفضل الذى عاد من جديد لحفلات القاهرة، وبعد نهاية أولى أغنياته قدم «حماقى» الشكر لجمهوره قائلا: «مبسوط جدا إنى معاكم النهاردة أنتم أجمل ناس فى الدنيا وعايزين النهاردة نغنى وننبسط طول الوقت من غير ما حد يبص فى ساعته».

بعدها قدم «حماقى» مجموعة من أشهر أغنياته منها «أجمل يوم، وقدام الناس، ولمون نعناع، و حاجة مستخبية، وافتكرت، وأحلى حاجة فيكى، وياستار، ومن البداية، وأدرينالين، وقلبى حبك جدا، وحبيت المقابلة، وأم الدنيا، الذى قال عنها: أنا فخور بتقديم هذه الأغنية، «ومابلاش» الذى طلب من جمهوره قبلها إضاءة «فلاش الموبايل» فى مشهد رائع.

«حماقى» وجه الشكر للشركة المتحدة على التنظيم الرائع، قائلا: «أنا بأشكر الشركة المتحدة على التنظيم الرائع ومنحى فرصة المشاركة فى أولى فاعليات مهرجان ليالى مصر وإن شاء الله دايما فى نجاح ودايما مصر أم الدنيا وإن شاء الله المهرجان ينجح ويكسر الدنيا ودايما ليالى مصر كلها أفراح وسعادة».

مفاجأة كبيرة تضمنها حفل «حماقى» بمهرجان «ليالى مصر» وهى إعلانه عن انتهاءه من تسجيل أغانى ألبومه الجديد ووضع اللمسات النهائية عليه خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه حدد موعد طرح ألبومه الجديد ليكون بعد نهاية العشرة أيام الأولى من شهر يوليو للعام الجارى 2024، وهو الخبر الذى استقبله جمهور الحفل بموجة كبيرة من التصفيق الحار وإطلاق الصرخات، خاصة وأن آخر ألبومات حماقى كان منذ ثلاثة سنوات عام 2021 بعنوان «يافاتني».

على صعيد آخر يتعاون «حماقى» فى ألبومه الجديد مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم، «أيمن بهجت قمر وتامر حسين وأمير طعيمة وعزيز الشافعى ومدين وخالد عزوتوما وتميم وأحمد إبراهيم».

حماقى قال عن ألبومه الجديد إنه سيكون مختلف ومتنوع على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع، وأضاف: «أتمنى الألبوم يعجب الجمهور الذى أعمل له دائما ومن خلاله».

وأكد حماقى أنه دائمًا ما يأخذ وقت طويل فى تسجيل وتجهيز الألبوم، لأنه يريد دائما تقديم للجمهور أغانى تتمتع بكل مواصفات الجودة، وهو المنهج الذى تعود عليه جمهوره منذ بدايته على الساحة الفنية، حيث يقول حماقى بخصوص تأخير ألبوماته: أعلم أن الجمهور يريد منى طرح أغانى جديدة بإستمرار، ولكن التأخير يكون بسبب حرصى على تقديم منتج فنى قوى للجمهور يلبى رغباتهم ويكون على قدر توقعاتهم، ودائما أرى أن التواجد لابد أن يكون مرهون بعمل فنى قوى.

حماقى دائما ما يطرح ألبوماته فى موسم الصيف، باستثناء البوم واحد فقط عام 2019 بعنوان «كل يوم من ده»، وهو الألبوم الذى أراد حماقى أن يكون استثنائى فى كل شئ بداية من موعد طرحه خلال شتاء عام 2019 بالإضافة لفكرة تضمن الألبوم 20 اغنية.