مد أجل الحكم على المتهم بقـ.تل الطـ.ـفلة مكة في السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، مد أجل النطق بالحكم على المتهم بتعذيب وقتل الطفلة مكة بمنطقة السلام، لجلسة الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وذلك لتعذر حضور المتهم من محبسه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المتهم بقتل مكة بعد القبض عليه، فيما قررت التصريح بدفن الطفلة بعد توقيع الكشف الطبي عليها.

وقال المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق، إن الطفلة كانت تعيش معهم بعد دخول والدها السجن، بسبب أن زوجته عمتها شقيقة والدها، كما أن والدها سجن على ذمة قضية بعد انفصاله عن زوجته.

وتابع المتهم، أن الطفلة دائمة البكاء والصراخ، وهو ما يزعجه كثيرا داخل المنزل، وكان يضربها عليها لإسكاتها فقط، ولم يقصد التسبب في أذاها يوما ما، كما أن والدتها هربت من والدها.

وأكمل المتهم، أنه يوم الواقعة كانت الطفلة تبكي كعادتها، وقام بضربها ولم يكن يقصد قتلها، ولكن الضرب كان قاسيا عليها مما أحدث لها إصابات، وحاولت عمتها نقلها للمستشفى َلكن دون جدوى.

وكشفت التحريات في واقعة مقتل مكة على يد زوج عمتها بمنطقة السلام أن والدة الطفلة هاربة منذ 3 سنوات، وأن الطفلة بعد هروب والدتها وحبس والدها في عدد من القضايا أقامت لدى صديق والدها بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر وتبناها لعدة سنوات حتى خرج الأب فقام باصطحابها إلى بيت عمتها.

وتابعت التحريات، أن الأب تم القبض عليه في قضية أخرى من أشهر ودخل السجن، فقامت شقيقته بأخذ الطفلة للإقامة معها ويوم ارتكاب الواقعة انتابت مكة حالة بكاء فقام زوج عمتها بالاعتداء عليها بالضرب، فقامت عمتها بنقلها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة نتيجة الضرب بقسوة.

وأضافت التحقيقات، أن مكة المجني عليها عانت سوء المعاملة من زوج عمتها بعد حبس والدها مرة أخرى، ويوم الواقعة لم يتحمل زوج العمة بكاءها.