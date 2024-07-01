محمدين : تعاون كبير بين قطاع الناشئين والفريق الاول ومصيلحى يوفر كل الدعم بالاتحاد السكندرى

قال الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى للوفد “ ان القادم افضل بزعيم الثغر وان هناك تعاون مثمر وجاد بين قطاع الناشئين والفريق الاول لكرة القدم بقيادة الكابتن احمد سارى ”

وتابع محمدين بأن العمل بدأ على قدم وساق داخل قطاع الناشئين عقب إعتماد الاجهزة الفنية لافتا الى انه خلال جلسة مطولة عقدت مع رئيس نادى الاتحاد السكندرى محمد مصيلحى أكد خلالها على أنه يولى اهتمام كبير بقطاع الناشئين لإفراز مواهب جديدة للفريق الاول مع توفيره كافة الدعم للقطاع

يذكر ان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى أعتمد تشكيل قطاع الناشئين لكرة القدم لموسم 2024_2025 للأجهزة الفنية والإدارية و الطبية لقطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضى 2024_2025 تحت قيادة الكابتن إمام محمدين