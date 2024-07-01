خبير اقتصادي: البورصة تجاوزت مرحلة جني الأرباح والسوق استعاد توازنه

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور سعيد الفقى محلل أسواق المال إن البورصة المصرية نجحت في العودة لتحقيق مكاسب إيجابية، مشيرًا إلى أنها حققت صعود ضخم في مارس الماضي أعقبه جني أرباح متواصل، ثم العودة مرة أخرى لتكوين مراكز شرائية وبدأ السوق في استعادة توازنه.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن المؤشر الرئيسي تخطى مستوى مقاومة مهم عند 27800 نقطة، وهذا مؤشران جيد يرجع لصعود الأسهم القيادية بينها التجاري الدولي ، وبذلك تكون البورصة تخطت فترة جني الأرباح والسوق استعاد توازنه وسيكون الصعود تدريجي خلال الفترة المقبلة.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الأسهم المصرية جاذبة للشراء وأقل من قيمتها الحقيقية ، وهناك إقبال لشراء الأسهم في ظل أن قيم الشركات الحالية بالبورصة التي هي أقل من الواقع بشكل كبير.