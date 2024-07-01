نجم منتخب مصر السابق: ما يحدث الآن عبارة عن عك كروي

قال الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، إن هناك ضرورة لحل اتحاد كرة القدم، وإعداد اتحاد جديد، يقوم بإعداد برنامج يحتوي على عدد الفرق التي تشارك في الدوري، بمواعيد منتظمة حتى لا تحدث أي عطلة.

وأضاف "يكن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن النادي الأهلي لديه لاعيبة ستنضم إلى المنتخب الأوليمبي، وبالتالي سيحدث تأجيل في المباريات.

ولفت إلى أن تأجيل المباريات سينعكس على عدم حصول اللاعب على فترة راحة جيدة، مما سينعكس سلبًا على أداء اللاعيبة في المباريات، معقباً: "ما يحدث الآن عبارة عن عك كروي".

وأشار إلى أن بيان مجلس إدارة الزمالك الخاصة بالتحكيم، وتكملة جدول مباريات الدوري، لم يؤدي إلى أي استفادة للنادي، ولكنه محاولة لإثبات ما حدث.