شروط وخطوات نقل قيد أو مليكة السيارة إلكترونيًا

حددت إدارة المرور مجموعة من الشروط والإجراءات لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة عبر بوابة مرور مصر الرقمية، بهدف تخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص، حيث يتضمن الأمر عدة إجراءات لتقديم المستندات المحددة وإجراء الفحوصات الفنية المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية ووزارة الداخلية لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتحقيق التحول الرقمي، وذلك بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين، مع التركيز على تخفيف الضغط على الموظفين وتحسين تجربة المستخدم للحد من الازدحامات والتكدسات في المرافق الحكومية.

المستندات المطلوبة لنقل ملكية السيارة

عند نقل قيد أو ملكية السيارة، يجب تقديم المستندات التالية من خلال بوابة مصر الرقمية:

تقديم بطاقة الرقم القومي للمالك الجديد التي تثبت شخصيته وصفته ومحل إقامته.

تقديم المستند القانوني الذي يثبت نقل ملكية السيارة إلى المالك الجديد.

تقديم شهادة تثبت خلو السيارة من أي مستحقات مالية أو غرامات.

تقديم شهادة المخالفات التي تثبت خلو السيارة من أي مخالفات مرورية.

تقديم وثيقة التأمين الإجباري ضد حوادث المركبة، متضمنةً البيانات المعدلة.

إجراءات نقل ملكية السيارة

بعد تقديم المستندات المطلوبة يجب اتباع الإجراءات التالية:

يتم فحص مطابقة البيانات المعدلة للمركبة فنيًا للتأكد من أن البيانات المعدلة في الرخصة مطابقة للواقع.

القيام بفحص مطابقة البيانات المثبتة حيث يجب التأكد من أن البيانات المثبتة بالرخصة مطابقة للمركبة.

في حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها يتم سداد رسوم النماذج في الجهة المنقول إليها المركبة فقط.

خطوات التقديم عبر بوابة مصر الرقمية

يمكنك التقديم على نقل ملكية السيارة من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لـبوابة مصر الرقمية وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

القيام بتحميل جميع المستندات المطلوبة وتقديمها عبر البوابة.

بعد ذلك يتم القيام بالتنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الفحص الفني للمركبة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم سداد الرسوم المطلوبة عبر البوابة أو في الجهة المنقول إليها المركبة.

بعد إتمام الإجراءات بنجاح يتم استلام إشعار نقل الملكية أو القيد الجديد الخاص بالمركبة.