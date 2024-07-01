تخفيضات تصل إلى 250 ألف جنيه على سيارات أوبل

رغم التوقعات المستمرة بارتفاع أسعار السيارات في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، إلا أن شركة المنصور للسيارات، أعلنت اليوم عن تخفيضات جديدة على أسعار سيارات أوبل موديل 2024 المتوافرة في السوق المحلية، وذلك احتفالاً بمرور 125 عاماً على إطلاق أوبل.

وفقاً لـ"المنصور للسيارات"، فإن حملة الأسعار الجديدة على جميع موديلات أوبل موديل ٢٠٢٤ سوف تستمر لفترة محدودة و حتى نفاذ الكمية.



أسعار سيارات أوبل في مصر

بحسب “المنصور للسيارات”، سيتم تقديم السيارة أوبل كورسا داخل العرض الجديد بسعر 1,249,990 جنيه، والسيارة أوبل كروس لاند بسعر 1,349,990 جنيه، ويصل سعر أوبل موكا داخل الحملة إلى 1,549,990 جنيه، وأوبل جراند لاند هاي لاين بلس بسعر1,699,990 جنيه، بينما يبلغ سعر السيارة أوبل جراند لاند التوب لاين بلس1,849,990 جنيه.

أسعار سيارات أوبل الجديدة



وقالت "المنصور للسيارات"، إن هذه العروض تأتي في إطار سعي شركة منصور للسيارات لتقديم أفضل العروض لعملائها وضمان رضاهم وتلبية احتياجات العملاء المختلفة، مع العلم أن العروض متاحة في جميع معارض منصور للسيارات ولدى الموزعين المعتمدين.

أوبل كورسا Facelift

كانت شركة “المنصور للسيارات” قد طرحت في أبريل الماضي السيارة أوبل كورسا Facelift موديل 2024 في السوق المحلية.

تعتمد أوبل كورسا بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”. ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم طرازات أوبل كورسا بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكي، والثبات الالكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الاشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن – كاميرا خلفية، وفرامل يد كهرباء.

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات الأخرى منها مثبت ومحدد السرعة، مصابيح ضباب – إضاءة نهارية للمصابيح الامامية led ، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، امكانية ضبط وضم المرايات كهربائيا، ، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة.

وتحتوى أوبل كورسا على بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «سبويلر خلفي، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، و امكانية طي المقاعد الخلفي، وزودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «راديو AM / FM ، وعدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال لأجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية Apple Car Play + Android Auto، بلوتوث، ومدخل USB.