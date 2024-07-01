باحث: إستخدام المبيدات الحشرية يهدد صحة التربة والنظم البيئية

قال الدكتور محمود كمال الباحث في العلوم الزراعية بوزارة الموارد المائية والري ان استخدام المبيدات الحشرية الزراعية يشكل مخاطر كبيرة على صحة التربة وخصوبتها ويمكن للمبيدات الحشرية أن تعطل التوازن الدقيق للمجتمعات الميكروبية في التربة مما يؤدي إلى انخفاض الكائنات الحية المفيدة التي تساعد في تحلل المواد العضوية وإعادة تدوير العناصر الغذائية.

وأضاف كمال انه ويمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض إنتاجية التربة وغلات المحاصيل بمرور الوقت ويمكن أن تتسرب المبيدات الحشرية إلى المياه الجوفية والمياه السطحية مما يؤدي إلى تلويث مصادر مياه الشرب والنظم البيئية المائية.

واكد كمال يمكن ايضا أن يكون لهذا آثار ضارة على صحة الإنسان فضلاً عن صحة الأنواع النباتية والحيوانية التي تعتمد على هذه المياة

واضاف كمال إن الاستخدام الطويل الأمد للمبيدات الحشرية يمكن أن يؤدي إلى ظهور آفات وأعشاب ضارة مقاومة للمبيدات مما يستلزم استخدام مواد كيميائية أكثر سمية لمكافحتها وهذا يخلق حلقة مفرغة من الاعتماد على المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر بالبيئة وصحة الإنسان.

واختتم كمال يمكن تراكم بقايا المبيدات الحشرية في التربة بمرور الوقت يشكل تهديدًا للكائنات الحية غير المستهدفة مثل النحل والطيور والثدييات ومن أجل التخفيف من هذه المخاطر يجب تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة مثل الإدارة المتكاملة للآفات والزراعة العضوية للحد من الاعتماد على المبيدات الحشرية الكيميائية وحماية صحة التربة والنظم البيئية للأجيال القادمة.