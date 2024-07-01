الزاد

الإثنين 01/يوليو/2024 - 08:03 م 7/1/2024 8:03:04 PM

حقق خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة صدى طيبًا و قبولًا من جموع الشعب المصرى، خاصة أن الرئيس ركز على نقطة هامة، و حديثه عنها بمثابة تكليف جديد للحكومة الجديدة، الا و هو تخفيف المعاناة عن الشعب، بقوله» اننى اعلم بشكل كامل حجم المعاناة، وأؤكد أن شغلى الشاغل و الاولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة و إيجاد فرص العمل وبناء مستقبل افضل»

وأكمل الرئيس «أتوجه بالحديث إلى كل المصريين، إلى كل رجل مصرى وسيدة مصرية يتحملان، مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الكريمة لأبنائهما. أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء على اتساع الوطن»

وأتصور أن تركيز الرئيس فى بداية كلمته، يعكس بشكل كبير إحساس الرئيس بالمصريين الذين يعانون أشد معاناة بسبب ارتفاع الاسعار، وبالتالى أصبح على الحكومة الجديدة أن تضع تكليفات الرئيس فى مقدمة الأولويات، خاصة أن هناك معاناة حقيقية واضحة للجميع، بالتالى ليس لدى الحكومة الجديدة رفاهية تأجيل اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتلاعبون بقوت الناس الغلابة «المكافحين الشرفاء»، كما وصفهم الرئيس السيسى فى كلمته.

أزمة الأسعار تحتاج إلى مواجهة مع تجار ملأ الجشع قلوبهم، وامتدت ايديهم إلى جيوب الناس الغلابة، وهم الذين افتعلوا الأزمات التى أرهقت الناس بشكل كبير.

ليست المواجهة فقط هى الحل، فهناك أمور أخرى أبرزها أن تقوم الدولة بتوفير السلع للمواطن بأسعار تناسب الدخل، والمواطن المطحون، وخيرا فعل الرئيس السيسى عندما وصفهم بالمكافحين الشرفاء.

وأتمنى فى حالة ضبط تلك النوعية من التجار وضع صورهم فى صدر الصحف، ليكونوا عبرة لغيرهم، لأنه بسبب تلك النوعية دخل البلد فى دوامة من الأزمات، وأصبح المواطن، هو الضحية.

تعليمات الرئيس السيسى واضحة وضوح الشمس وعلى الحكومة الجديدة العمل على تنفيذ تكليف الرئيس منذ اللحظات الأولى بعد حلف اليمين.