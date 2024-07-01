الإثنين 01/يوليو/2024 - 07:49 م 7/1/2024 7:49:02 PM

مؤسسة سيدتى بالإسكندرية برئاسة الكاتبة الصحفية سوزان جعفر تعتبر أقوى مؤسسات المجتمع المدنى لما تبذله من جهود مضنية لخدمة بنات وسيدات الإسكندرية، وهى مؤسسة خيرية تهدف لتعليم وتثقيف السيدات فى مختلف المراحل السنية بدءًا من سن 7 سنوات.

وهذه المؤسسة التى تضم فى مجلس إدارتها مجموعة من سيدات الأعمال فى مختلف التخصصات وأساتذة الجامعة وضمت العديد من اللجان المتخصصة لخدمة شعب الإسكندرية وجميعهم من السيدات اللاتى تطوعن لخدمة بلدهم ليكونوا يدًا بيد مع الحكومة للوصول إلى أهداف إنسانية تمس المجتمع، وكذلك لتخفيف الأعباء على المواطن السكندرى.

والحقيقة أن الكاتبة الصحفية سوزان جعفر رئيس مجلس الأمناء وزملائها فى مجلس الإدارة استطاعوا النجاح بامتياز فى فترة وجيزة بسبب اندماجهم مع جميع مؤسسات المجتمع حتى عرف الجميع أنها مؤسسة محترمة ولا تهدف سوى الارتقاء بالمجتمع النسائى.

مؤسسة سيدتى نظمت العشرات من الندوات التثقيفية بالأندية السكندرية والنقابات المهنية وخاصة إستاد الإسكندرية تحت رعاية اللواء هشام لطفى مدير الإستاد ورئيس هيئة تنشيط السياحة.

واشتركت المؤسسة مع العديد من المبادرات القومية وأخيرًا مبادرة «بنت مصر كنز وثروة قومية» وهى مبادرة محلية تهدف إلى تطوير وتنمية الطالبة السكندرية بالمدارس من سن 7 سنوات إلى 12 سنة لإنشاء جيل واع من فتيات مصر من خلال تطبيق محاور التنمية الاجتماعية والثقافية والصحية واستخدام التكنولوجيا تحت رعاية مديرية التربية والتعليم.

وقد احتفلت المؤسسة بختام الموسم الماضى بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وكبار المسئولين، وقد استعرض بنات المدارس خلال الحفل كيفية تعلمهم الحرف اليدوية وفن الإتيكيت فضلًا عن استعراض الغناء الراقى وبعض أنواع الفنون.

أيضًا شاركت المؤسسة فى عمل يوم صحى بمركز أيادى المستقبل وتم توزيع وجبات صحية على الأطفال المصابين بالسرطان، وتنظم المؤسسة شهريًا صالون ثقافى بالفنادق والقاعات المميزة لنشر التوعية الصحية ومناقشة القضايا التى تهم السيدات بحضور متخصصين فى مختلف المجالات وخاصة الصالونات الصحية والتى ترأسها الدكتورة عزة عبدالله أشهر دكتورة فى مجال الصحة العامة والتى أصبحت من نجوم عالم التغذية بالإسكندرية.

وأخيرًا أتمنى من جميع مؤسسات المجتمع المدنى العمل من أجل الإرتقاء بالوطن مثلما تفعل مؤسسة سيدتى.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية