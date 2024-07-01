640 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية كفر قراجة

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة، اليوم الاثنين، أعمالها بالكشف على ٦٤٠ حالة من أهالى قرية قراجة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، في العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات باستقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

وقد انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري.

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على ٦٤٠حالة في العديد من التخصصات الطبية هى (باطنة - متوطنة - عظام -روماتيزم - صدر - قلب - أطفال - جلدية - طب الأسرة).

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية، وتقديم خدمات علاجية متميزة.

وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام اطباء طب الأسرة بعقد ندوة عن أمراض السكر والضغط وكيفية الوقايه وطرق العلاج، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى قيام مديرية الطب البيطري بالكشف على الحيوانات وصرف العلاج الخاص بهم بالمجان وكذلك تجريع ورش الحيوانات.

يشار إلى أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى، الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.