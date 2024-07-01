التشخيص المبكر مهم لعلاج السرطان بنسبة 100%.. طبيبة توضح التفاصيل

كشفت المعالجة كريستينا زابلافنوفا، بأنه يمكنك هزيمة السرطان إذا قمت بإزالة الورم في مرحلة الصفر - التشخيص الطبي المبكر مهم بشكل أساسي لهذا الغرض.

قالت المعالجة زابلافنوفا في إحدى المقابلات إنها تساهم في علاج مرض السرطان بنسبة 100٪، وذكرت الطبيبة أن الشرط الأساسي للعلاج الناجح والفعال هو التشخيص المبكر للورم ووفقا للطبيب، من المهم اكتشاف التكوين الخبيث في المرحلة التي يتشكل فيها فقط في الغشاء المخاطي، دون الانتقال إلى الأنسجة الأعمق والأبعد.

علاج نمو الخلايا السرطانية

في هذه المرحلة، والتي تسمى أيضًا "السرطان في الموقع"، تنمو الخلايا السرطانية وتموت بنفس المعدل، وقالت زابلافنوفا لـ NEWS.ru : "من السهل إزالة مثل هذه الأورام؛ ما يقرب من 100 بالمائة من المرضى يحصلون على الشفاء بعد ذلك".

وأضافت المعالجة أن علاج السرطان يكون فعالا للغاية أيضا عندما يتم اكتشاف الورم وإزالته في المرحلة الأولى من تطوره، وكما يتبين أن الورم في هذه الحالة صغير (على الرغم من أنه لا يزال أكبر من الورم في المرحلة صفر) وهو قابل للجراحة تمامًا.

وتسمى هذه الأورام سرطان المرحلة المبكرة، وقالت كريستينا زابلافنوفا: "من السهل نسبياً علاجه، حيث يقترب معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات من 100 بالمائة".