"عامل نفسه بنت".. القبض على تيك توكر بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب يدعى «ليل مصر» يعمل تيك توكر لاتهامه بعرض مقاطع فيديو خادشة للحياء تحرض على الأفعال الغير مألوفة.

رصدت الأجهزة الأمنية حساب على تطبيق تيك توك باسم ليل مصر، وجرى فحص مقاطع الفيديو المعروضة عليه حيث تبين أنها خادشة للحياء وتتضمن دعوات إباحية تدعو لأفعال غير مألوفة.

وكشفت التحريات والفحص، أن حساب ليل مصر تظهر على فتاة إلا أنها شاب ويدعى محمود ويقوم باستخدام الميك آب للترويج إلى الأفعال الغير مألوفة والدعوة والتحريض لممارسات غير طبيعية من خلال الحساب.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على صاحب حساب ليل مصر، وتبين أنه شاب ويدعى محمود ويقوم بنشر مقاطع فيديو ولايفات تدعو للأفعال الغير مألوفة عبر صفحته.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفحص حساب ليل مصر ومقاطع الفيديو المنشورة عليه والتي تدعو لممارسات غير مألوفة عن المجتمع المصري بالإضافة للترويج إلى محتوى خادش للحياء.