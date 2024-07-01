مصممة أزياء سعودية: صممت 6 قطع باللون الأبيض وفستان الزفاف لصاحبات الذوق الجرئ

أعربت مصممة الأزياء السعودية نور أستايل عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان إنترناشيونال فاشون أورد بنسخته الحادي عشر الذي أقيم أول أمس بأحد أشهر فنادق القاهرة الكبرى.

وأكدت نور في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد إنها تشارك في المهرجان بـ 6 قطع من فساتين السهرة بالإضافة الي فستان زفاف أبيض؛ لتعكس ذوق المرأة السعودية ومدى حبها واعتزازها بالأزياء المصممة بصيحة الهاند ميد.

وأضافت إنها ارتكزت على اللون الأبيض ليرمز للصفاء والنقاء واستخدمت قماش التفتا والحرير والشيفون.

وأضافت إنها مزجت بين البساطة والفخامة في تصميم فستان الزفاف ليجذب المرأة العصرية المحبة التي تشبه ذوق الأميرات في عالم ديزني.

واختتمت في تصريحاتها أن مصر منبع الذوق والرقي ودائما ما تضم كافة الثقافات وتتبني المواهب وتساعد على تطويرها في عالم الموضة.

أبرز المعلومات عن مهرجان إنترناشيونال فاشون أورد

قدمت الحفل الإعلامية رشا سليمان ، والبداية كانت لمصممة الأزياء الأردنية ضياء الجغبير والتي قدمت عدد من التصميمات الخاصة " هوت كوتور" صيف ٢٠٢٤.

إنطلاق النسخة الحادية عشر من انترناشونال فاشون أورد بحضور المشاهير



ثم قدمت ايضا مصممة الأزياء المصرية ريهام عابد ستة تصميمات مميزة وأنيقة من مجموعتها "هوت كوتور" ٢٠٢٤ .

أما مصممة الأزياء السعودية النور ستايل قدمت مجموعة خاصة من التصميمات التي تميزت باللون الأبيض ومنهم فستان زفاف لعروس هذا العام.

واخيرا قدمت مصممة الأزياء الجزائرية أمينة بوزناد مجموعة من القفاطين على التراث الجزائرى بألوان الصيف الزاهية

كما شاركت شركة الخليج للعطور لماجدة المنجى وإيهاب المصري بفكرة لاول مرة فى مصر وهى تصنيع العطور وتفصيلها حسب شخصيتك.

ثم قدم الاعلامى أحمد عليوة عدد من التكريمات على رأسهم الفنانة لقاء سويدان، الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، وخبراء التجميل والشعر سما كامل ومايا كامل وخبيرة التجميل الجزائرية نورهان .

كما صرح عليوة " إن هدف من هذه الدورة كان إظهار التنوع بين الثقافات من

الدول المشاركة وتوثيق الهوية العربية والزي العربي وتشجيع المواهب.

يذكر أن الموسم العاشر لهذا الحدث كان شهر فبراير وشارك فيه عدد من مصممي الأزياء من الوطن العربي على رأسهم المصمم الجزائري كريم أكروف والذي يشارك للمرة الرابعة على التوالى.

كما شاركت مصممة الأزياء السودانية ولاء خليل و المصممة الجزائرية زبيدة زاكي و من مصر شارك كل من المصمم المصري أحمد رجب و المصممة المصرية سهام العربي .

كما تضمن هذا الموسم عرض خاص للمجوهرات للمصممة المصرية رغدة سويلم.