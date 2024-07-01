الإنتهاء من رصف شارع السوق بإدفو ضمن أعمال حياة كريمة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية للإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة بقطاع الطرق ، لافتاً إلى أنه تم تكليف مسئولى الجهات المعنية لإستكمال البانوراما الحضارية لمنظومة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ودفع عجلة الوتيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم العمل على قدم وساق حيث تم الإنتهاء بنسبة 100 % من أعمال الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه ، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان فقد تم الإنتهاء من رصف شارع السوق بالمدينة بطول 1 كم بعد أن تم تفريغه من العشوائيات والإشغالات منذ أيام لتسهيل الحركة أمام المارة والمركبات من أهالى المدينة السياحية .