غدا.. عروض أفلام ترميم المركز القومي للسينما بنادي سينما الإسماعيلية

ينظم المركز القومي للسينما تحت رعاية وزيرة الثقافة واللواء أح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبرئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية نادي سينما الإسماعيلية ، وذلك غداً الثلاثاء الموافق 2 يوليو في تمام الساعة السابعة مساء.

حيث يعرض كلاً من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة ، وفيلم نهاية خط بارليف إخراج عبد القادر التلمساني،وهي افلام قام مهرجان الإسماعيلية بترميمها ويأتي عرض هذة الافلام ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز القومي للسينما للإحتفال بذكري ٣٠ يونيو.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوه لمناقشتها مع الجمهور ويديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي والناقد

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما تحت إشراف فني إسلام احمد علي وشاهندة محمد على، وإشراف إداري رامي رجب.

الدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي