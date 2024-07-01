سوزان نجم الدين: عِشت قمة التشرد بعيدًا عن عائلتي

قالت النجمة سوزان نجم الدين أن أصعب مرحلة مرت بها هي الحرب و ذلك بعد أن كانت تعيش قمة الأمان والحب وكل شيء حلو، لقمة السواد وذلك بعد أن سافر أولادها وعائلتها وشعرت وقتها أنها في قمة التشرد والضياع.

وأضافت سوزان نجم الدين أثناء استضافتها في برنامج كتاب الحياة على مجلة "فوربيس" أنها كانت أقرب لوالدتها من والدها لانها كانت تخجل من والدها كثيرا لانها كان يعبر عن حبه لها ولأخواتها بالمواقف، لافتة إلى أن حضنها الأول لوالدها كان بعد وفاته ووقتها طلبت منه أن يسامحها بأنها لم تضمة أكثر في حياته ولم تعبر عن حبها بشكل أكبر لوالدها.

سوزان نجم الدين

وتابعت: "شعرت في هذا الوقت أن والدي يسمعني وأخبرته كل شيء أريد أن أخبره لها ولم أستطع أن أقوله بسبب الخجل ومكانة الأب الكبيرة التي كان يحتلها في حياتي".

وكانت أبدت الفنانة سوزان نجم الدين، عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في دور "ألينار" في مسلسل الحشاشين قائلة : عمل متكامل نصاً وإخراجاً وإنتاجاً".

سوزان نجم الدين

وأضافت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" ليس من المهم حجم الدور بقدر تأثيره حتى لو كان مشهدا أو مشهدين، فهى تجربة مشرفة لي أضيفها لمسيرتي المهنية وافتخر بها بشكل كبير".

سوزان نجم الدين

وكانت حرصت الفنانة سوزان نجم الدين على الترويج لحلقتها مع الإعلامية لميس الحديدي الليلة بمشاركة أبطال مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز .

سوزان نجم الدين ونصال الشافعي

ونشرت سوزان نجم الدين مجموعة من كواليس الحلقة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام وكتبت قائلة: “انتظرونا اليوم السبت الساعة التاسعة بتوقيت مصر، في لقاء حصري لصنّاع الحشاشين على قناة أون مع الإعلامية المتميزة لميس الحديدي”.

سوزان نجم الدين وبيتر ميمي

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

سوزان نجم الدين وكريم عبد العزيز

عُرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

سوزان نجم الدين ولميس الحديدي ونضال الشافعي

وكانت قالت سوزان نجم الدين، فى تصريحات لها مؤخرًا إن مسلسل الحشاشين حقق نقلة نوعية مبهرة للأعمال التاريخية في مصر والوطن العربي بفضل كل أدوات النجاح اللي تحققت في العمل من إنتاج ضخم أزال كل العقبات أمام مخرج هايل مثقف متميز له رؤية متفردة فالتعامل مع الفن والمهنة الى أبطال العمل وعلى رأسهم النجم الأكثر جماهيرية كريم عبد العزيز وبداية طبعا مع الكاتب العبقري عبد الرحيم كمال .

وأضافت سوزان نجم الدين أنها كانت سعيدة وفخورة بالعمل ضمن هذه التركيبة الناجحة وبالأخص تحت قيادة المخرج العالمي بيتر ميمي الذي أخرج شخصية ألينار من قلب سوزان بتوجيهاته وقيادته السلسة الذكية.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.