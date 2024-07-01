الناس الحلوة.. ديانا حداد تعبر عن أجواء الصيف فى أغنيتها الجديدة

طرحت النجمة ديانا حداد أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم "الناس الحلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية كتبها محمود فاروق ولحنها مدين هذه الفترة لكى تعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر.

حيث تقول كلماتها..

السهر والناس الحلوة

غنوة عمّالة تجيب غنوة

كل مادا القعدة بتحلى

لسه ليلنا طويل

طب ياليل اهدالي وهدّي

واحدة واحدة وبشويش عدّي

طول براحتك متّع قلبي

عيشه التفاصيل

الليلة ليليتنا

حلوة فرحتنا

سهرة صبّاحي

عالية ضحكتنا

والناس الرايقة

مزيكا وسايقة

الليلة هنعمل

اللي يبسطنا

سهرة مش لازم تتفوت

قلبي صاحي ومش بيفوت

حبة حبة القعدة احلوت

ولسه اهيه بتحلو

فرصة مش ممكن تتكرر

هيا دي اللمّة اللي تسهّر

كل ماجي اقوم مش بقدر

من جمال الجو

وكانت طمأنت الفنانة ديانا حداد جمهورها بعد تداول الشائعات خلال الفترة الماضية لتدهور حالتها الصحية.

ونشرت ديانا حداد مقطع فيديو عبر ستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع انستجرام، قائلة: من يومين انتشر إني تعرضت لوعكة صحية مؤلمة، أنا بشكر كل اللي اطمأن عليا، واللي حصل إني تعرضت لمغص معوي مؤلم يوم تكريمي، والحمد لله أنا بصحة وخير وكل اللي انتشر غير صحيح.

ديانا حداد

وكانت أصيبت الفنانة ديانا حداد بألم شديد في المعدة مما اضطرها للاعتذار عن كل ارتباطاتها لثلاثة أيام حتى تنهي مدة النقاهة التي أمرها بها الأطباء.

ووجهت إدارة مهرجان CAEL بنسخته الحادية عشر والتي أقيمت في دبي مساء أمس الجمعة الدعوة للفنانة ديانا حداد لتكريمها عن أغنية "كل الهلا" التي تحصد نجاحاً ملحوظاً منذ اطلاقها ولكن أزمة صحية طارئة منعتها من الحضور بعد أن أبدت موافقتها على الحضور.

كل الهلا

وكانت أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغنياتها بعنوان "كل الهلا" عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية من كلمات مأمون النطاح، الحان محمود التركي توزيع حسام كامل ومن انتاج ديانا حداد نفسها.

الأغنية باللهجة العراقية، وتتميز بإيقاع سريع شعبي، تعبّر فيها حداد عن مشاعر الحب والشوق وتتغزل فيها بالحبيب المعشوق.

وكانت طرحت النجمة ديانا حداد مؤخرًا أغنية بعنوان "وحشني شخص" وحققت صدى واسعًا بين جمهورها.

ديانا حداد

وتقول كلماتها:" وحشني شخص يسوى الكون كله

وحشني شخص ما بالكون مثله

وحشني شخص (وحشني شخص) يسوى الكون كله

وحشني شخص ما بالكون مثله

وحال الوقت ما بيني وبينه

لا اتخلّيت عنه ولا تخّلى

على ذكراه أعيش العمر من بعده

(على ذكراه (على ذكراه) وأعيش وياه (وأعيش وياه

وإذا مت السبب بعده وين ألقاه

أنا مليت ها الوحدة وين ألقاه

على ذكراه أعيش العمر من بعده

على ذكراه أعيش وياه

وإذا مت السبب بعده وين ألقاه

أنا مليت ها الوحدة وين ألقاه

وش الدنيا؟ إذا ما كان فيها

برخصّها ودونه ما أبيها

وش الدنيا؟ إذا ما كان فيها

برخصّها ودونه ما أبيها

خلاص إن كان ما يرجع وأشوفه

أودعها ولا أحزن عليها

بدى قلبي يعاني وينتهي صبره

(بدى قلبي (بدى قلبي) يا ربي (يا ربي

أنا ما أقوى على هجره وأنا حبي

وشوقي تدري وش كبره بدى قلبي

بدى قلبي يعاني وينتهي صبره

بدى قلبي (بدى قلبي) يا ربي

أنا ما أقوى على هجره وأنا حبي

وشوقي تدري وش كبره بدى قلبي".