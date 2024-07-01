بدائل القهوة لزيادة التركيز.. الخيارات الطبيعية والفعالة

يعتمد الكثيرون على القهوة كوسيلة رئيسية لتحسين التركيز وزيادة اليقظة خلال فترات العمل الطويلة أو الدراسة المكثفة، لكن بالإضافة إلى القهوة، هناك عدد من البدائل الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تعزيز التركيز بشكل طبيعي وبدون الآثار الجانبية المحتملة للقهوة.

أنواع بدائل القهوة لزيادة التركيز

1. الشاي الأخضر

يحتوي على مادة اللافين، وهو مركب يمكن أن يساعد في تعزيز اليقظة والتركيز دون الحد من النوم بشكل كبير.

2. الشاي الأسود

يحتوي على كمية أكبر من الكافيين من الشاي الأخضر، مما يساعد في زيادة اليقظة لفترات أطول.

3. المكملات الغذائية الطبيعية

مثل الجنكو بيلوبا والأعشاب مثل الألوة فيرا، والتي قد تساعد في تحسين وظائف الدماغ والتركيز.

4. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على الكاكاو الذي يمكن أن يساعد في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز اليقظة والتركيز.

5. الماء البارد

الشرب الكافي من الماء يساعد في الحفاظ على التركيز واليقظة بشكل أفضل.

بالنظر إلى هذه البدائل الطبيعية، يمكن للأفراد الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخيارات التي تساعد في تعزيز التركيز واليقظة دون الحاجة إلى الاعتماد الشديد على القهوة، مع العلم أن قد تختلف فعالية هذه البدائل من شخص لآخر، ولذا ينبغي تجربتها واختيار الأنسب بناءً على الاحتياجات الفردية.

أخطاء تحول القهوة فيها من نافعة إلى ضارة

الإفراط في تناول القهوة

في حين أن تناول القهوة باعتدال قد يكون له خصائص وقائية لصحة الدماغ، إلا أن الإفراط في تناولها بعد الإفطار يلحق الضرر بالدماغ ويُزيد من خطر الإصابة بأمراض عصبية خطيرة.

شرب القهوة في وقت متأخر

يحتوي الكافيين على خصائص منبهة تسبب الشعور باليقظة والنشاط، ولكن، عند تناوله في وقت متأخر من اليوم، يُزيد من الأرق والتوتر وصعوبة الاسترخاء، فضلا عن الإصابة بالصداع.

السكر المُضاف للقهوة

في دراسة نُشرت في مجلة "التدخلات السريرية" عام 2019، ارتبط الاستهلاك المفرط للسكر لدى كبار السن بضعف الوظائف الإدراكية.

ووفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم الناتج عن الإفراط في استهلاك السكر، يسبب انكماش الدماغ ويؤثر على اتصاله الوظيفي ويؤدي إلى مرض الأوعية الدموية الصغيرة.

عدم شرب الماء بعد القهوة

الكافيين مدر للبول، ما يعني أنه يسبب زيادة كمية البول المُفرزة من الجسم، وفقدان كمية كبيرة من الماء والمعادن، وبالتالي الإصابة بالجفاف، الذي يسبب انخفاض ضغط الدم، ما يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ. لذا، يوصى بشرب كمية كافية من الماء بعد شرب القهوة، لتجنب حدوث الجفاف.