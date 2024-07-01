القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط تطلق أنشطتها الصيفية المميزة

وجه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ بالاهتمام بالأنشطة الصيفية خلال الأجازة في مختلف المجالات، وتوفير متطلبات تنفيذ الأنشطة بفعالية، مع وضع خريطة لأنشطة مميزة، وفتح الملاعب الرياضية، وتجهيزها، مؤكداً على أهمية تقديم خدمة متميزة لمرتادي القرية الأولمبية، التي تعد أحد الصروح الرياضية الرائدة على مستوى محافظة أسيوط، ومحافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى الحرص على توظيف ما تتمتع به الجامعة من مرافق ، ووحدات؛ لخدمة أفراد المجتمع من داخل الجامعة، وخارجها.

وفي إطار ذلك؛ انعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة العامة بالقرية الأولمبية، برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد صلاح الدين قراعة المشرف العام على مركز الخدمة العامة بالقرية الأولمبية بالجامعة، والأستاذ أيمن شحاتة أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والمهندس محمد ثابت عبد العواض مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، والأستاذ محمد محمود أبو المعالي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية .

ناقش الاجتماع؛ تحديد أسعار عدد من الأنشطة، وتوفير مستلزمات الصيانة للملعب، وحمام السباحة، وإجراء الصيانة اللازمة لهما، وتجديد التعاقد مع عدد من الأكاديميات؛ لاستخدام مختلف المنشآت الرياضية بالقرية الأولمبية، كما تمت مناقشة؛ آليات توفير احتياجات القرية من العاملين؛ في مختلف التخصصات الرياضية، والإدارية، وغيرها.

وأعقب الاجتماع؛ جولة تفقدية لمتابعة أنشطة القرية الأولمبية.