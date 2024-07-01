"نقل الكهرباء": نسب الفقد العالمية تتراوح ما بين 2%الي12%

خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية

أكد المهندس عادل الحريرى رئيس قطاعات التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن نسب الفقد العالمية تتراوح ما بين 2% الي 12%، علما بأن العام الماضي بلغت نسبة الفقد الي 3.66% بينما انخفضت بالعام الحالي، إذ بلغت نسبة الفقد الي 3.4% وذلك تزامنا مع زيادة القدرة المنقولة على الشبكة القومية بحوالي 1.7%، وكذلك زيادة اطوال الشبكة وبالرغم من ذلك انخفضت نسبة الفقد.

ونستهدف بالموازنة الجديدة ان نصل الي نسب أقل من ذلك بمزيد من العمل وما تمتلكه الشركة المصرية والتحكم القومي من كفاءات وخبرات وباستخدام كل الوسائل لضبط الجهود وضبط التحميلات على الشبكة الموحدة لتوصيل التغذية الكهربائية بأعلى معدلات ومعايير الجودة المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصريه لنقل الكهرباء وقيادات وزارة الكهرباء والشركة المصرية أعضاء مجلس الإدارة، والتي ناقشت الموازنة التخطيطية لكل شركة للعام المالى المقبل 2024/2025.