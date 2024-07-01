طالب يشعل النار فى صديقه بقنا

أقدم طالب اليوم الاثنين في محافظة قنا، باشعال النيران في صديقه، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهم في مدينة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا يفيد استقبال، محمد. ع . ن، مقيم بمدينة قنا، ومصابا بجروح وحروق من الدرجة الثانية والثالثة وفي أجزاء متفرقة من جسده.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى قيام طالب بسكب البنزين على المجني عليه، وقام باشعال، النار فيه، وذلك خلال مشاجرة بينهم، بسبب خلافات شخصية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.