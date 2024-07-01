الأهلي يحدد قيمة رحيل كهربا

كشف الإعلامى محمد الليثى استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي من مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الأثنين، ليؤكد إتجاه مارسيل كولر مدرب الفريق بتجميد اللاعب لعدة مباريات بسبب عدم إلتزامه مؤخراً.

وأوضح محمد الليثى محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7 قائلا " توترت علاقة كهربا بـ كولر خلال الفترة الماضية بسبب عدم إلتزام اللاعب في التدريبات وهو ما ظهر بوضوح في عدم خوض كهربا تدريبات المُستبعدين من مباراة فاركو الأخيرة بجدية الأمر الذي أثار غضب كولر وجعله يُطالب خالد بيبو مدير الكرة بتغريم اللاعب ".

وتابع محمد الليثى قائلاً " لم يكتف كولر بتغريم كهربا مالياً بل استبعده من لقاء الطلائع الليلة ليُظهر العين الحمراء للاعب الذي يبدو أن أيامه في الأهلي باتت معدودة ".

وأشار محمد الليثى " تلقى كهربا عرضاً رسمياً من نادي الخلود السعودي بالرحيل له خلال الموسم المقبل ورحّب كولر برحيل كهربا ، فيما حدد الأهلي مبلغ مليوني و500 ألف دولار للأستغناء عن اللاعب نهائياً ".