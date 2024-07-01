مصرع شاب إثر انهيار جزئي لأحد العقارات بوسط الاسكندرية

لقى شاب مصرعه اثر انهيار جزئى لاحد العقارات بمنطقة محطة مصر بوسط محافظة الإسكندرية، تبين انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق مما اسفر عن حالة من الذعر بين السكان بالمنطقة .

كان مدير الأمن قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لادارة شرطة النجدة بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة محطة مصر، شارع الإمام مالك، بجوار مقهى الخديوي، التابع لدائرة العطارين.

وانتقل رجال الشرطة رفقة سيارات الإسعاف، انتقل مسؤولو حي وسط الإسكندرية إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، وعند الوصول تبين صحة البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وإزالة الأجزاء المتساقطة من المبنى

وتبين وجود شاب تحت أنقاض العقار، أحد سكان العقار، ولقي مصرعه، على إثر الانهيار، فيما تم نقله إلى مشرحة العطارين.

كشف مسئولى الحى أن العقار يتكون من 4 طوابق ودور أرضي وروف بالطابق الخامس، وثلاث محلات أسفل العقار وخالص من السكان عدا المحلات التجارية.

كما أضاف الحي أن العقار صادر له قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 46 لسنة 2015 هدم كلي، وتم التظلم علي القرار وعليه قامت لجنه التظلمات بتعديل القرار ليصبح هدم الدورين الرابع والخامس والترميم الشامل لباقي العقار وذلك في أغسطس 2016.

وتم انتشال الشخص المحتجز متوفي وتم نقله عن طريق الإسعاف لمشرحة كوم الدكة.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .

كان قد شهد كورنيش البحر بالإسكندرية، عند منطقة ميامي، انهيار أجزاء من عقار مكون من 7 طوابق، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما أصدر الحي قرارًا بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار أمام نادي السيارات بمنطقة ميامي بكورنيش الإسكندرية، ووجود أجزاء أخرى معلقة تمثل خطورة داهمة على المارة، وانتقلت قوة أمنية رفقة مسئولي حي المنتزه أول ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ.

بالفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي و7 طوابق علوية، وتبين سقوط أجزاء من الشرفات والواجهة على الطريق العام دون حدوث إصابات بين المارة أو قاطنيه.

وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أن العقار صادر له رخصة ترميم رقم 92 لسنة 2013 والذي يقضي بتخفيف أحمال للطابقين الخامس والسادس فوق الميزان وترميم باقي العقار ترميمًا شاملًا.

وأِشار إلى أنه تحرر محضر برقم 6609 بقسم شرطة المنتزه أول لإخلاء المحلات والعقار من السكان دون المنقولات نظرًا لخطورته الداهمة، فيما جرى وضع حواجز خشبية في محيطه لحماية المارة والسيارات.

كشف شاهد عيان أن العقار قديم ومتهالك، ولا يوجد اهتمام بصيانته والطوابق العليا منه مأهولة بالسكان، موضحة أن عدم تنفيذ القرارات يعود إلى صاحب العقار أو اتحاد الشاغلين.

وكان عدد من الأهالي شكوى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خطورة عقار كائن في منطقة ميامي شرق الإسكندرية، أمام شاطئ بحر ميرامار الشرقي وتهديده لحياة قاطنيه والمارة والـ3 محال بأسفله، خاصة بعد سقوط أجزاء منه أمس الأول الجمعة.