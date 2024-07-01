توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى، غدًا الثلاثاء، الموافق 29 يونيو 2024، ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويجرى امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" إذ يتسلم الطلاب كتيبات مفاهيم شاملة ملخصات المنهج ويسلمونها في نهاية اللجان.

ويوزع على طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى في أربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة وتحتوي على نفس الأسئلة، وتحمل رموز "أ، ب، ج، د".

ويجب على طالب الثانوية العامة 2024 تحديد رمز نموذج امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي حصل على ورقة الأسئلة الخاصة به في ورقة الإجابة على الأسئلة المقالية، والبابل شيت.

توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الأولى 2024

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى في ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.

وتقدر الدرجة العظمى لمادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2024 بـ50 درجة كنهاية عظمى ويتطلب النجاح في المادة 25 درجة.

وتشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى على37 سؤالا بينهم ثلاثة أسئلة مقالية، و34 سؤالًا موضوعيًا.

ويوزع أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى على 3 أسئلة مقالية منها سؤالين بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات، و34 سؤالًا موضوعيا منها 26 سؤالًا بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى 2024

ويجرى امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" على أن يتسلم كتيب مفاهيم خاصة بالمادة داخل اللجان ويسلمها قبل الخروج.

ويتضمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.