مصرع طفل صدمته سيارة عقب خروجه من منزله بالفيوم

لقي طفل بالفيوم مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث عقب خروجه من منزله بمركز طامية ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة طامية بورود إخطار إدارة شرطة النجدة بمصرع صبي فى شارع المدارس بمدينة طامية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن و سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين اصابة صبي يدعى حازم . م .ط ، 13 سنة بإصابات بالغة وتوفي عقب وصوله لمستشفى طامية المركزي .

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين أن الوفاة وقعت نتيجة حادث سير في شارع المدارس بعد أن صدمته سيارة عقب خروجه من منزله .

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى امرت بندب مفتش الصحة لبيان سبب الوفة وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم وتولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق أصيب 9 أشخاص بالفيوم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكي، كانوا يستقلونها بطريق عزبه الشركه بمنطقه كوم اوشيم، بدائرة مركز طامية، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه بورود اشارة الى شرطة النجدة ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق عزبة الشركة بمنطقه كوم أوشيم الصناعية بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن و5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التى أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث و التي تولت التحقيق.



