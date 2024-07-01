محافظ الدقهلية يتابع إزالة الأدوارالمتبقية من المنزل المنهار بقرية ميت فاتك

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، أعمال إزالة الأدوار المتبقية من المنزل المنهار مساء السبت الماضي بقرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصورة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمهندس السيد زين وكيل داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

ووجه مختار، لرئيس مركز ومدينة المنصورة الاستاذه غاده الحمادي بإزالة المنزل بالكامل حتي سطح الأرض ورفع كافة الأنقاض بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصورة وتحديد أسباب الانهيار من خلال الإدارة الهندسية بمجلس المدينة والمختصين من كافة الجهات المعنية.

وشدد على إتخاذ كافة التدابير اللازمة ومراعاة وسائل الأمان أثناء أعمال الإزالة حفاظاً علي أرواح المواطنين والمنازل المحيطة بالمنزل من خلال فرض كردون أمني وإخلاء محيط المنزل بالكامل من اي تجمعات ومنع مرور اي مواطنين او سيارات بالشارع الذي يقع فيه المنزل .

وأمر مختار، بمراجعة السلامة الإنشائية لكافة المنازل المحيطة بالمنزل المنهار وبكافة المنازل القديمة بالقرية وإصدار قرارات إزالة فورية لأي منزل أيل للسقوط وإعداد تقرير مفصل بهذه المنازل .

والجدير بالذكر أن المنزل مكون من 4 طوابق وأن الدور الأرضي من المنزل قد انهار بالكامل ، وتم إخلاء جميع السكان منه وإخلاء كافة محتوياته من قبل مجلس مدينة المنصورة ورجال الحماية المدنية دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاه .

وتؤكد المحافظة تواصلها مع السادة المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي