انفراد.. ايوب رئيساً لغرفة الفنادق وحازم نائباً وابو السعود امين للصندوق

عقد مجلس ادارة غرفة المنسأت الفندقية إجتماعها اليوم لاختيار رئيس الغرفة والنائب وامين الصندوق؛ وفاز محمد ايوب برئاسة غرفة الفنادق، وحازم طاهر نائباً لرئيس الغرفة، ووائل ابو السعود اميناً للصندوق.

وكانت انتخابات غرفة الفنادق التي أجريت في 25 مايو الماضي، قد اسفرت عن فوز ٧ اعضاء وعضو واحد بالتزكية، وهم يوسف ناثان، محمد علي الشاعر الشهير بمودي الشاعر، أشرف ميشيل، جيفارا الجافي، أدهم جرانة، ماجد أنطوان، أنطوان غزال، محمد أيوب.



وقام وزير السياحة احمد عيسى بتعيين ٤ اعضاء ليكتمل عدد المجلس ١٢ عضواً وهم عبد الحميد أبو يوسف، رامي فايز، حازم طاهر، وائل أبو السعود.