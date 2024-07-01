"الشباب والرياضة" تحتفل باليوم العالمي للبيئة في الفيوم

تنظم وزارة الشباب والرياضة بعد غد الأربعاء، احتفالية بمحافظة الفيوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، وذلك بالقاعة الكبرى بنادي محافظة الفيوم، بمشاركة ١٥٠ شاباً من القيادات الشبابية وأعضاء نادي القيادات الشبابية والكيانات الشبابية وحملة بشبابها وكذلك المبادرين في مجال البيئة والمناخ.

ويستهدف الاحتفال توجيه الشباب المصري نحو الاهتمام بالبيئة والتركيز على قضايا المناخ محلياً وعالمياً، ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال محاضرين من وزارة البيئة، كما يقام على هامشه معرضاً لأصحاب التجارب والمبادرات الشبابية الناجحة.







