الصين تسمح للمقيمين الدائمين بهونج كونج وماكاو بدخول البر الرئيسي

أعلنت إدارة الهجرة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، السماح للمقيمين الدائمين من غير الصينيين في منطقتي "هونج كونج" و"ماكاو" الإداريتين الخاصتين التقدم بطلب الحصول على تصريح سفر للبر الرئيسي اعتبارا من 10 يوليو الجاري.

وذكرت الإدارة - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن السياسة الجديدة تهدف إلى تسهيل انتقال الأشخاص بين البر الرئيسي الصيني وكل من "هونج كونج" و"ماكاو" ومساعدة المنطقتين على الاندماج بشكل أفضل في إطار التنمية الوطنية.

وأشار متحدث باسم الإدارة إلى أن هذا الإجراء الجديد سيعمل على تعزيز الاتصال ودعم التبادلات الاقتصادية والثقافية مما يساعد في تحقيق الرخاء والاستقرار في المنطقتين .

ويسمح تصريح السفر الصالح لمدة خمس سنوات - بالدخول عدة مرات مع إقامة تصل إلى 90 يوما، إلا أنه لا يسمح لحامليها بالعمل أو الدراسة أو المشاركة في الأنشطة الصحفية في البر الرئيسي الصيني حيث أن هذه الأنشطة تتطلب الحصول على تصاريح منفصلة.

الصين تكمل بناء أكبر قاعدة لتخزين الغاز الطبيعي المسال

أكملت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) بناء أكبر قاعدة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في الصين، وهي خطوة تهدف إلى ضمان أمن الطاقة ودعم التنمية الخضراء في الحزام الاقتصادي لنهر اليانجتسي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الاثنين عن الشركة قولها - في بيان لها - "إن القاعدة الواقعة في مدينة يانتشنج بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين، تتكون من مجموعة من خزانات الغاز تبلغ سعتها الإجمالية لتخزين الغاز الطبيعي المسال حوالي 2.5 مليون متر مكعب، وتضم القاعدة 4 خزانات سعة تخزين كل منها 220 ألف متر مكعب، و6 خزانات أكبر سعة تخزين كل منها 270 ألف متر مكعب".

وأضافت أن "القاعدة متصلة بخطوط أنابيب الغاز الرئيسة في البلاد وتوفر إمدادات الغاز للمقاطعات مثل جيانجسو وخنان وآنهوي وشاندونج.. وعند تشغيلها بشكل كامل، ستكون القاعدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وهو ما يعادل 8.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ويكفي هذا الحجم لتلبية احتياجات الغاز السكنية في مقاطعة جيانجسو، التي يبلغ عدد سكانها الدائمين حوالي 85 مليون نسمة، لمدة 28 شهرا تقريبا".