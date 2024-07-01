نادي جامعة حلوان يعلن افتتاح أكاديمية الريشة الطائرة

أعلن نادي جامعة حلوان عن افتتاح أكاديمية للريشة الطائرة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس مجلس إدارة النادي.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النادي لتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة وتنمية المواهب الشابة، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتشجيع ممارسة الرياضة بين مختلف الفئات العمرية.



واكد الدكتور احمد فاروق المدير التنفيذى للنادى ان الأكاديمية تستهدف جميع الفئات العمرية، حيث تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الريشة الطائرة وتطوير مهارات اللاعبين، وتعد هذه الرياضة من الأنشطة الممتعة والانشطة التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر، خاصة بين الناشئين.

وتوفر الريشة الطائرة العديد من الفوائد الصحية للممارسين، بما في ذلك تحسين اللياقة البدنية وزيادة مرونة وقوة العضلات، وذلك تأكيد على أهمية الرياضة في تحقيق مبدأ "العقل السليم في الجسم السليم".

ويشرف على الأكاديمية الكابتن نصر يوسف كمدير فني، الأستاذ حاتم طه