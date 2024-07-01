إزالة فورية على الأراضي الزراعية وردم قواعد خرسانية بقرية الشعانية بقنا

تمكنت المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية.

جاء ذلك بحضور منال همام رئيس مجلس قروى الشعانية، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ حالة إزالة فورية على أرض زراعية عبارة عن سور بالبلوك الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة نصف قيراط تقريبا، بالإضافة الى ردم قواعد خرسانية، بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية، وتمت الإزالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدء التجهيز لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقنا

وكان محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، قد ترأس اجتماعا، للاستعداد لانطلاق الموجه ال 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف عبد المقصود , الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الاوقاف ، المهندس محمد الجيلاني وكيل وزارة الزراعة بقنا والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل و صابر سعيد مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة ورؤساء جميع مراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المرحلة الأولي من الموجة 23 سوف تبدأ من 6 يوليو وحتي 23 يوليو الجاري ، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024 ، لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وحالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية .

وأضاف أبو كريشة، أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة ، بإشراف مباشر من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشددا بضرورة عمل حصر لجميع حالات تعدى بمحافظة قنا مؤكدا علي أهمية تكاتف كافة الجهود من أجل التواصل المباشر والمستمر، والاعتماد على العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالاجتماعات التنسيقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة جهات الولاية، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق خطة عمل تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.