الأرقام السلبية تلاحق إيطاليا بعد الخروج المبكر من يورو 2024

لم يتوقف الأمر عند توديع منتخب إيطاليا منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بشكل رسمي، عقب الخسارة أمام سويسرا، لينتهي مشوارها عند دور الـ 16.

بل ربط الخروج بعض الأرقام السلبية بـ"الأزوري" ومن أهمها أنه لم يتم إقصاء إيطاليا قبل الدور ربع النهائي في بطولة أوروبا منذ نسخة 2004 (مرحلة المجموعات).

خروج حامل اللقب من دور الـ16 في بطولة أوروبا للمرة الثالثة على التوالي (إسبانيا 2016، البرتغال 2021، إيطاليا 2024).

كما استقبلت إيطاليا (5 أهداف) في يورو 2024 حتى دور الـ 16، بينما استقبلت 4 أهداف فقط خلال مشوارها في النسخة الماضية التي انتهت بالتتويج.

وأخيرا تعتبر سويسرا هي ثاني فريق في التاريخ يسجل هدفين في الوقت الأصلي ضد إيطاليا في دور الـ16 لبطولة كبرى، بعد فرنسا في يونيو 1986 في كأس العالم.