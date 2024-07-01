تداول 51 ألف طن فوسفات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 840 شاحنة بضائع و283 سيارة.

وشملت حركة الواردات 8500 طن بضائع عامة ومتنوعة و491 شاحنة بضائع و253 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 60500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 349 شاحنة بضائع و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين سينا والرياض و تغادر الميناء السفينة INCE INEPOLU على متنها 51 ألف طن فوسفات تصدير الي الصين و السفينتين ALCUDIA EXPRESS وامل ، واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل ، سينا و بوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء ثلاث سفن وهى الرياض ، الحرية 2 وسينا ، كما تم تداول 2930 طن بضائع عامة ومتنوعة و285 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، آور وآيلة.

وااستقبل ميناء بورفيق السفينة HELENA KOSAN علي متنها 3000 طن مادة البروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4475 راكبا بموانيها.