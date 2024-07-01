اليابان تعلن إطلاق صاروخ جديد يحمل قمرًا صناعيًا لمراقبة الأرض

أطلقت اليابان بنجاح اليوم الاثنين صاروخها الجديد "اتش 3" الذي يحمل قمرًا اصطناعيًا لمراقبة الأرض من مركز "تانيجاشيما" الفضائي في محافظة كاجوشيما بجنوب غرب البلاد.

وبحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، فإن الصاروخ H3 رقم 3 المصنع محليًا انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي بمحافظة كاجوشيما حيث أُطلقت مرحلته الأولى بعد حوالي 5 دقائق فيما فُصل القمر الصناعي بعد حوالي 17 دقيقة كما هو مخطط له.

ويأتي إطلاق الصاروخ الذي يخلف مركبة H2A الأساسية الحالية في اليابان في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الحصول على موطئ قدم لها في مجال إطلاق الأقمار الصناعية الذي يتسم بالتنافس المتزايد، مع خطط لإطلاق صواريخ من طراز H3 ست مرات في السنة.

وكان من المقرر في البداية إطلاق الصاروخ H3 رقم 3 أمس /الأحد/ ولكن تم تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وكانت اليابان فشلت في إطلاق المركبة الأولى رقم 1 في شهر مارس 2023 وقررت التدمير الذاتي للمركبة بعد دقائق من الإطلاق بسبب فشل محرك المرحلة الثانية في الاشتعال وفي حين حقق الصاروخ H3 رقم 2 في شهر فبراير الماضي نجاحًا كبيرًا، لكنه كان يحمل قمرًا صناعيًا وهميًا.

وكان الصاروخان رقم 1 ورقم 2 عبارة عن صواريخ تجريبية على عكس الصاروخ رقم 3.

ومن المتوقع أن يتم استخدام القمر الصناعي المتقدم الذي يحمله الصاروخ رقم 3 لرصد الأرض ومراقبة المناطق المنكوبة والتحول الأرضي الناجم عن النشاط البركاني أو الزلزال، ومن خلال استخدام الرادار، يستطيع القمر الصناعي التقاط الصور حتى في الأحوال الجوية السيئة وفي الليل.

استمرار هطول الأمطار في اليابان قد يؤدي إلى فيضانات عارمة وانهيارات

حذرت السلطات اليابانية من أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة في بعض أجزاء في البلاد، قد يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة وانهيارات أرضية.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه أن أحوال الطقس تجعل الظروف الجوية في غربي اليابان وشرقها غير مستقرة.

وكان مسئولو الأرصاد في البلاد قد أصدروا في وقت سابق إنذارا من الدرجة الخامسة - وهي الأعلى على مقياس التحذير من الكوارث في البلاد - للسكان الذين يعيشون بطول النهر في مدينة إواتا بمحافظة شيزوكا، بالبقاء في الطابق العلوي من المباني، غير أنه تم رفع الأمر لاحقا في معظم المناطق.

كما تم إصدار إنذار بحدوث انهيارات طينية في محافظات /شيزوكا/ و/ناجانو/ و/كاجوشيما/.