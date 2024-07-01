القاهرة الإخبارية: الأجواء حماسية استعدادا لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية

رصد محمد جاد، موفد "القاهرة الإخبارية" إلى العلمين الجديدة، الاستعدادات لبدء الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، مشددًا على أن الأجواء حماسية للغاية استعدادا لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

وقال خلال برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، موفد القاهرة الإخبارية، إن المدينة التي كانت موطنا للمعارك في الحرب العالمية الثانية أصبحت واحدة من أهم مدن الجيل الرابع وغيرت مفهوم الساحل الشمالي من مجرد وجهة صيفية فقط لمدينة متكاملة.

وأضاف أن المهرجان يأتي بعد صفقة استثمارية كبرى في رأس الحكمة، مشيرا إلى أن عبقرية منطقة العلمين الجديدة أنها على بعد ساعة من مرسى مطروح وساعة من الإسكندرية، وكذلك على بعد ساعتين ونصف من القاهرة.

وأكد محمد جاد، موفد "القاهرة الإخبارية" إلى العلمين الجديدة، أنها أصبحت مدينة عالمية تفخر أنها في مصر.

قالت الإعلامية منة الشرقاوي، إن مهرجان العلمين قدم مدينة العلمين كنموذج لمدينة عصرية على أرض مصر، كما أنها أصبحت وجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على الساحل الشمالي.

وأضافت “الشرقاوي” خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المهرجان جمع بين الأنشطة الترفيهية والأنشطة الثقافية والفنية، وهو ما كان واضحا للجميع، وخلق رغبة عند السياح لحضور المهرجان وزيارة مدينة العلمين.

مدينة العلمين تتميز بمشروعاتها

وتابعت: “مدينة العلمين تتميز بمشروعاتها التي تجعلها صالحة للإقامة وتجعل السائحين والمستثمرين موجودين طول السنة، وليس أشهر الصيف فقط”

من حق المصريين أن يفخروا بهذا الإنجاز

وأشارت إلى أنّ المصريين من حقهم أن يفخروا بهذا الإنجاز، حيث سلط عدد كبير من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا العربية والأجنبية على المهرجان مثل السعودية والإمارات وروسيا، وكل ذلك يكون له تأثير كبير على حركة السياحة.

