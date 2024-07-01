موعد مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في يورو 2024

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، عندما يصطدم مع نظيره منتخب بلجيكا، على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات ثمن نهائي يورو 2024، المقامة حالياً في ألمانيا وتستمر حتي 14 يوليو الجاري.

وتمكن منتخب فرنسا من التأهل إلى دور 16 يورو 2024، وذلك عقب احتلال وصافة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب النمساوي الذي حصد 6 نقاط، وتمكنت الديوك الفرنسية من تحقيق الفوز في مباراة، وسقطت في فخ التعادل خلال مباراتين أمام هولندا وبولندا.

بينما تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 يورو 2024، عقب احتلال وصافة المجموعة الخامسة والتي ضمت منتخبات، رومانيا وأوكرانيا وسلوفاكيا، وحقق المنتخب البلجيكي الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في مثلها، وأيضًا سقط فخ التعادل خلال لقاء.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا

تلعب المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1 MAX.

معلق مباراة فرنسا وبلجيكا

يعلق على المباراة، حسن العيدروس، وعلي محمد علي.